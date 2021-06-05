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Haberler Ekonomi TOGG ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi

ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi

TOGG ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi

5.6.2021

TÜRKİYE'NİN Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ödenmiş sermayesini 996 milyon 774 bin TL'ye çıkararak Türkiye'de ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi oldu. TOGG, hedefine 1 yıl erken ulaşırken, sermaye artırımıyla ortakların hisse dağılımında da değişiklikler yaşandı
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