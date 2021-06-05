TOGG ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi

TÜRKİYE'NİN Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ödenmiş sermayesini 996 milyon 774 bin TL'ye çıkararak Türkiye'de ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi oldu. TOGG, hedefine 1 yıl erken ulaşırken, sermaye artırımıyla ortakların hisse dağılımında da değişiklikler yaşandı

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