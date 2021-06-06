Aydın’da tarımsal projelere 30 milyonluk destek çıktı

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın'da 54 tarıma dayalı yatırım için 29 bin 122 lira hibe tahsis edildiğini söyledi. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında ildeki yatırımcıların başvurularının tamamının kabul edildiğini dile getiren Savaş, "Tarım ve Orman Bakanlığımız son 18 yılda ilimiz çiftçisine 5 milyar lira destek sağlamıştır. AK Parti hükümetlerimiz döneminde 2016'dan itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2021 yılı dönemi için ilimizden Bakanlığa sunulan 54 adet projenin tamamı onaylanmıştır" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE