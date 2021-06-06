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Haberler Ekonomi Bursa Nilüfer'de icradan satılık bina

'de icradan satılık bina

'nın ilçesinde bulunan 349 metrekare ve 3 katlı bina mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda binanın satış fiyatı da belirtildi.

Bursa Nilüfer'de icradan satılık bina

06.06.2021, 09:43

Mahkeme Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan 349 metrekare bina için satış kararı verdi. Binanın dış cephe duvar yüzeylerinin sıvalı ve boyalı, ana giriş kapısının alüminyum doğramalı ve camlı, katlar arası merdiven sahanlık ve basamakları çelik konstrüksiyon üzeri ahşap kaplı olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Binanın satış tarihi olarak 29.07.2021 15:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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