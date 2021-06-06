Bursa Nilüfer'de icradan satılık bina

Mahkeme Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan 349 metrekare bina için satış kararı verdi. Binanın dış cephe duvar yüzeylerinin sıvalı ve boyalı, ana giriş kapısının alüminyum doğramalı ve camlı, katlar arası merdiven sahanlık ve basamakları çelik konstrüksiyon üzeri ahşap kaplı olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Binanın satış tarihi olarak 29.07.2021 15:00 belirlendi.