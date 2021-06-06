Ceza infaz kurumlarında doğa dostu üretim

ADALET Bakanlığı, ceza infaz kurumlarındaki tesislerde, çevre dostu ürünler ve geri dönüşüm malzemeleri üretildiğini bildirdi. İskenderun M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki led atölyesinde enerji tasarruflu lamba üretiliyor. İç aydınlatmayla yüzde 80, dış aydınlatma ile yüzde 50 oranında elektrik tasarrufu sağlanıyor. Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü'ndeki Kompost Üretim Tesisi'nde ise yemekhane atıkları, park-bahçe, ofislerde ve koğuşlarda oluşan atıklar, kompost makinesine atılarak organik gübreye dönüştürülüyor.

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda da 'Sıfır Atık' projesi kapsamında yüzde 97'si geri dönüşüm malzemelerinden oluşan kumbaralar üretiliyor. 6 bin metrekare alanda kurulu Biyometanizasyon tesisinde ise organik atıklardan biyogaz üretimi gerçekleştiriliyor. Kurum içinde faaliyet gösteren büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve yumurta tavukçuluğu tesislerinden temin edilen gübreler, bu tesiste enerjiye dönüştürülüyor. 350 kilovatsaat kurulu güce sahip tesiste, yıllık net 2 bin 394 megavatsaat elektrik üretilebiliyor.