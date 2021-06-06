  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Çilek üretiminde yıllık 70 ton üretime ulaştılar

üretiminde yıllık 70 ton üretime ulaştılar

Çilek üretiminde yıllık 70 ton üretime ulaştılar

6.6.2021

SİNOP'TA 4 çocuk annesi Alime Çekirdek, eşiyle başladığı çilek üretimini 5 yılda yıllık 70 tona taşıdı. Mertoğlu köyünde Alime Çekirdek, eşi Ümit Çekirdek ile 2016'da çilek üretimine karar verdi. Kadın girişimci olarak Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Sinop Şubesi'nce verilen mikrokredi ile küçük bir çilek serası oluşturan Çekirdek, topraksız tarım uygulamasıyla üretim hacmini büyüttü. Geçen sürede seralarının büyüklüğünü 3 bin metrekareye ulaştıran ve yıllık 70 ton çilek üretimine başlayan Alime Çekirdek, yılın kadın mikro girişimcisi ödülünü kazandı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çilek üretiminde yıllık 70 ton üretime ulaştılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.