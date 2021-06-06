Çilek üretiminde yıllık 70 ton üretime ulaştılar

SİNOP'TA 4 çocuk annesi Alime Çekirdek, eşiyle başladığı çilek üretimini 5 yılda yıllık 70 tona taşıdı. Mertoğlu köyünde Alime Çekirdek, eşi Ümit Çekirdek ile 2016'da çilek üretimine karar verdi. Kadın girişimci olarak Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Sinop Şubesi'nce verilen mikrokredi ile küçük bir çilek serası oluşturan Çekirdek, topraksız tarım uygulamasıyla üretim hacmini büyüttü. Geçen sürede seralarının büyüklüğünü 3 bin metrekareye ulaştıran ve yıllık 70 ton çilek üretimine başlayan Alime Çekirdek, yılın kadın mikro girişimcisi ödülünü kazandı.

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