Elektrik-elektronikte ihracat yükseldi

ELEKTRİK-ELEKTRONİK sektörünün Mayıs ihracatı 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 65.5 artarak 1 milyar 107 milyon dolar oldu. Geçen yıl Mayıs'ta 668 milyon 905 bin dolar olan elektrik-elektronik sektörü ihracatı, 2021'in aynı döneminde 1.1 milyar dolara yükseldi.

ORTADOGU'YA İHRACAT 10 MİLYAR DOLARI ASTI

TÜRKİYE'NİN Ortadoğu ülkelerine yaptığı ihracat Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.2 artarak 10 milyar 44 milyon 538 bin dolara yükseldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38.3 artarak 61 milyar 598 milyon 987 bin dolardan 85 milyar 219 milyon 653 bin dolara çıktı. Mayıs'ta Ortadoğu'ya, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 34 artışla 1 milyar 776 milyon 194 bin dolarlık ihracat yapıldı. En fazla kimyevi maddeler ve mamulleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ve çelik ihracatı gerçekleşti.