Fatih gemisi bir yılda 115 milyar dolarlık keşfe imza attı

Fatih Sondaj Gemisi'nin son bir yılda Karadeniz'de üst üste yaptığı doğalgaz keşifleri ile şu ana kadar bölgede değeri 115 milyar dolar eden 540 milyar metreküp doğalgaz bulunurken, Türkiye'nin hedefi, bölgede varlığı tahmin edilen 7 trilyon 600 milyar metreküp doğalgazın tümünü çıkarmak. Bugünkü maddi değeri 1 trilyon 725 milyar dolar olan bu gaz varlığı için bölgede 40 kuyu daha açılacak. Daha önce kiralık sondaj gemileriyle denizlerde hidrokarbon aramacılığı faaliyetleri yürüten Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın enerjide tam bağımsızlık parolasıyla 2017 yılı sonunda Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih'i satın aldı.

TÜRKİYE'YE YETECEK

Karadeniz'de kazdığı kuyularda olumlu sonuçlar elde eden Fatih'in Tuna-1 kuyusundaki 320 milyar metreküplük ilk keşfini Başkan Erdoğan 21 Ağustos 2020'de kamuoyuna duyurdu. Yıllık doğalgaz ihtiyacı 45-50 milyar metreküp olan Türkiye'nin 7 yıllık doğalgaz ihtiyacını tek seferde keşfeden Fatih, kuyu testlerinde aynı bölgede 85 milyar metreküp ile yaklaşık 2 yıl yetecek doğalgaz daha buldu.

PEŞ PEŞE KEŞİFLER

Son olarak önceki gün Amasra-1 kuyusunda keşfedilen ve Türkiye'ye 3 yıl daha yetecek 135 milyar metreküplük gazla, Fatih Sondaj Gemisi son bir yılda ülkeye 12 yıl boyunca yetecek doğalgazı keşfetmiş oldu. Tuna-1 kuyusunda keşfedilen 405 milyar metreküplük doğalgazın değeri 90 milyar dolar hesaplanırken, son yapılan keşifle ortaya çıkan 135 milyar metreküplük gaz ile ilave 25 milyar dolarlık, toplamda 115 milyar dolarlık bir keşfin gerçekleştiği belirtildi.