İhracatçıların şeftalide hedefi 170 milyon dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, bu yıl Türkiye'den yapılacak şeftali ihracatından 170 milyon dolar gelir elde etmeyi hedeflediklerini bildirdi. Uçak, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in Selçuk ilçesindeki şeftali hasadı programına eşlik ederek, Selçuk'ta iklim koşulları nedeniyle bu yıl 20 gün gecikmeli olarak şeftali hasadının başladığını belirtti.

PANDEMİDE TALEP ARTTI

Türkiye ve Ege Bölgesi için önemli ihraç ürünlerinden şeftali ve nektarinde kalite ve rekolte bakımından 2020'nin iyi geçtiğini ifade eden Uçak, "2021'de şeftali ihracatında yüzde 10'luk artışla 170 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. Pandemi şeftaliye talebi artırdı. 2020'nin ilk 5 ayında 10.8 bin ton karşılığı 10 milyon dolar olan şeftali ihracatımız, 2021 yılının Ocak-Mayıs döneminde 15 bin tona, değerde ise 15.5 milyon dolara yükseldi. Nektarin ihracatımız ise 2020 yılının 5 aylık döneminde 15.5 bin ton karşılığı 14.8 milyon dolar iken, 2021 yılının aynı döneminde miktarda 17.8 bin tona, değerde de 19.1 milyon dolara ilerledi" dedi.

EN ÇOK RUSYA'YA

HER iki üründe de en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke Rusya, Romanya ve Irak oldu. Türkiye'nin şeftali ve nektarin ihracatı 2020 yılında yüzde 71'lik artışla 154 milyon dolara ulaştı ve rekor kırdık." Uçak, Türkiye'nin şeftali ve nektarin ihracatının 2019 yılında 106 bin ton iken, 2020 yılında yüzde 57'lik artışla 165,5 bin tona çıktığını da anımsattı.