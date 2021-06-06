İzmir'de icradan satılık arsa

Mahkeme İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan 236 metrekare arsa için satış kararı verdi. Arsanın konumu itibariyle ulaşım ve taşıma imkânlarının iyi durumda olduğu ve civarında 4 – 5 katlı konut tipinde yapılaşmaların yoğunlukta olduğu da ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 08.12.2021 11:00 belirlendi.