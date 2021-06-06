ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin yeni bir güncelleme yapılmadığını bildirdi. Moody's'in Türkiye'ye ilişkin daha önceki 'B2' kredi notu ve 'negatif' görünümle değerlendirmesi devam etti.
Moody’s: Türkiye’yle ilgili güncelleme yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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