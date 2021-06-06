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Haberler Ekonomi Moody’s: Türkiye’yle ilgili güncelleme yok

Moody’s: ’yle ilgili güncelleme yok

Moody’s: Türkiye’yle ilgili güncelleme yok

6.6.2021

ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin yeni bir güncelleme yapılmadığını bildirdi. Moody's'in Türkiye'ye ilişkin daha önceki 'B2' kredi notu ve 'negatif' görünümle değerlendirmesi devam etti.
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