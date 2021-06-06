Muradiye OSB ile İŞKUR arasında anlaşma imzalandı

MANİSA'DA 136 firmada 8 binden fazla çalışanı bulunan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçecek yeni fabrikalar istihdamı artıracak. Muradiye OSB'nin faaliyetteki 136 firmasının ve önümüzdeki dönemde faaliyete geçecek işletmelerin personel taleplerini karşılayabilmek, İŞKUR'un teşviklerinden daha hızlı haberdar olabilmek amacıyla Muradiye OSB ve İşkur arasında, Manisa İŞKUR İl Binası'nda protokol imzalandı. Protokolle İşkur ile sanayici arasında köprü vazifesi göreceklerini söyleyen Muradiye OSB Başkanı Osman Kıvırcık, "İşkur'un bölgemizdeki faaliyetlerine destek olmak, sanayicimizin ihtiyacını ve talebini daha hızlı karşılayabilmek adına protokol imzaladık. İstihdamın artması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK