Salihli kirazı bu yıl 40 liradan alıcı buldu

MANİSA Salihli'nin coğrafi işaretli dünyaca ünlü kirazının hasadı başladı. Allahdiyen, Bahçecik, Gökköy, Çamurhamamı ve Kemer mahallelerinde yetişen, iriliği ve lezzetiyle Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerinin vazgeçemedikleri, Türk Patent Enstitüsü tarafından da tescillenen Salihli kirazı, 40 liradan alıcı buluyor. Kiraz üreticisi İlhan Gümüş, mahallede tescilli kirazda hasada başladıklarını söyleyerek, "Kirazları, mahallemize gelen alıcılara satıyoruz. Fiyatlarımız çok iyi. Kiraz fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü" dedi.

■ EMRE SAÇLI