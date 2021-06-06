Sarbon hastalığında üreticilere tazminat

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın 'Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik'i yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, şarbon hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesiyle tespit edilen sığır, koyun, keçi türü ve tek tırnaklı hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin dörtte üçü oranında üreticilere tazminat ödenecek. Yönetmelikle, hayvan hastalıklarından hangilerine tazminat ödeneceği, ödeme yapılacak yeri ve uygulama zamanı hükme bağlandı. Düzenleme kapsamındaki hastalıklar arasına şarbon da eklendi. Buna göre, şarbondan dolayı yerel kıymet takdir komisyonunca belirlenen miktarlar üzerinden hayvan sahiplerine tazminat ödenecek. Şarbon hastalığının resmi laboratuvarlarca tespiti, tazminat ödemesi için esas oluşturacak.

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