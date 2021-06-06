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Haberler Ekonomi Şeker piyasasında kota düzenlemesi

piyasasında düzenlemesi

Şeker piyasasında kota düzenlemesi

6.6.2021

ŞEKER piyasasında, her şeker türü için tahsis edilen toplam A kotası, toplam kotaya esas kapasitenin yüzde 90'ına ulaşıncaya kadar yeni fabrika kurulmasına izin verilmeyecek. Buna göre, şeker kotaları ile ilişkilendirilmeden verimlilik açısından teknoloji yenilemesi yapmak isteyen fabrikalara Tarım Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı'nca herhangi bir engel oluşturulmadan izin verilecek. Bir sonraki yılın A kotasına aktarılan stok miktarı, kota hesaplanmasında dikkate alınarak bu durumdaki şirketlerin kota kaybı önlenecek.
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