Turizm sezonuna aşılama dopingi

EKONOMİNİN lokomotiflerinden turizm sektöründe, azalan vaka sayıları ve sektör çalışanlarının aşılanmalarıyla birlikte yazın hedeflenen turist sayısı da arttı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı 30 milyon turist hedefininin güncelliğini koruduğu şu günlerde sektör temsilcileri, Temmuz- Ağustos aylarında talep artışı öngördüklerini belirtti. Turizmin, pek çok sektörü beslediğini anlatan temsilciler, Türkiye'nin güvenli bir destinasyon olarak daha çok tanıtılması ve desteklerin artırılması gerektiğine dikkat çekti.

DÜZELMESİNİ UMUT EDİYORUZ

LA Quinta by Wyndham Bodrum Genel Müdürü Gün Ufuk: Turizm sektörü olarak pandeminin getirdiği belirsizliklerden olumsuz etkilendik. Vaka sayılarının tekrar artmaması için Türkiye'de aşılanma sürecinin daha hızlı yürütülmesi gerekiyor. İnsanlar evlerde çok sıkıldı. Bu nedenle iç turizmin artacağını düşünüyorum. Türkiye'de düzenli tatile giden insanların sayısı nüfusun yüzde 10'u kadar. Bu yatak kapasitelerini doldurmak için oldukça düşük bir rakam. Yalnızca Rusya'nın yıllık 20 milyon turist gönderdiği ülkemizde yurt dışı pazarının önemi oldukça büyük. İşletmeler pandemide büyük zarar gördü. Buna rağmen 2021 yılı geçtiğimiz yaz sezonuna göre daha iyi olacak.

TEMMUZ'DA ARTIŞ BEKLİYORUZ

BODRİUM Otel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin: Sektörün özellikle Rus pazarından önemli beklentileri vardı. Bununla birlikte Rusya'nın aldığı uçuş erteleme kararı, rezervasyonlarda bir boşluk doğmasına neden oldu. Güvenli turizm sertifikası ve aşılanma sayılarının artması, yaz aylarına yönelik taleplerin yeniden yükselmesini sağladı. Temmuz ve Ağustos aylarında artış bekliyoruz. Kontrollü normalleşmeyle birlikte İngiltere, Almanya ve Rusya'dan turist akışı başlarsa başarılı bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Okulların kapanmasıyla birlikte iç talep de daha artacaktır. Yaz sezonunda yüksek doluluklar hedefliyoruz.

SÜREİ BAŞARIYLA ATLATACAĞIZ

BODRUM Tanıtım Vakfı Genel Sekreteri Serkan Ceylan: Yurt dışı uçuşlarının ertelenmesi önemli bir kayıp. Sezonun Temmuz'da hareketlenmesi sektörü olumsuz etkileyecek. Hasarı en alt seviyede atlatabilmek için alınan önlemler ışığında çalışmalarımız sürüyor. Aşılanmanın hızlanması ve hafta sonu yasaklarının kaldırılmasıyla sektörün iç piyasada daha çok canlanacağını tahmin ediyorum. Şu anda Ukrayna, Polonya ve Balkan ülkelerinden turistler gelmeye başladı. Sürecin doğru yönetilmesi için önümüzdeki 3 ay hem sektör hem de yerel yönetimler olarak daha çok çalışmalıyız.

HEM YERLİ HEM YABANCI TALEBİ

TÜRSAB Alternatif Turizm İhtisas Başkanı Mustafa Demir: Türkiye kadar diğer ülkelerin konjonktürü de önemli. Bakanlık temaslarıyla Rusya pazarı açılırsa iyi ihtimalle Haziran'ın ikinci yarısı veya Temmuz başlarında önemli bir turist akışı başlayabilir. Türkiye önemli aşı alımı anlaşmalarına imza attı. Avrupa ve ülkemizde aşılama çalışmaları yazın daha da artacak. İngiltere yüzde 75, Almanya yüzde 60 aşılama oranına ulaştı. Sezon Temmuz gibi yükselecek ve Ekim ayına kadar devam edecektir. Hem iç hem de dış pazardan önemli talep göreceğiz.

TOLGA TEKİN