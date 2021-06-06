Türkiye’den 90 ülkeye ayakkabı ihracatı yapıldı

EKSPOSHOESV üst yöneticisi Erkan Demir, ayakkabı sektörünün yılın dört aylık döneminde yüzde 15'lik büyüme yakaladığını belirterek, "Türkiye ihracat konusunda inanılmaz bir ivme kazandı. 90 civarında ülkeye ayakkabı ihracatı yapıyoruz" dedi. Demir, Türkiye'nin ayakkabı ihracatında önemli başarılar elde ettiğini söyledi. Türkiye'nin birçok bölgeye ayakkabı ihraç ettiğini vurgulayan Demir, en çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Rusya'nın ilk, Irak'ın ikinci, Almanya'nın üçüncü sırada yer aldığını dile getirdi.

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