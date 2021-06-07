Ege’de havzaya göre ürün yetiştirilmeli

Haftabaşı Sohbetlerinin bu haftaki konuğu Ege Kuru Meyve ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep oldu. Celep, Ege Bölgesi'nin Menderes, Gediz ve Bakırçay havzalarının Türkiye'nin en değerli tarım bölgelerinin başında geldiğini söylerken "Aydın'da incir, Menemen havzasında erkenci taze meyve ürünleri vazgeçilmezdir. İlk kavun Menemen'den çıkar. Bursa'da şeftali derler ya aslında ilk şeftali Menemen'den çıkar. Trakya'da çeltik derler ya ilk çeltik Menemen'den çıkar. Gediz havzasının getirdiği mikroklima burada erkenci bir üretim alt yapısı oluşturur.

Bergama'da ise güneş ışınlarının ve havanın getirmiş olduğu avantajla ekilebilecek, değer zinciri yaratacak uzun yıllık meyve ağaçları vardır. Bunun özeti havza bazlı ve ürün modelli üretim planı yapılmalıdır" dedi.



YÜZDE 12 ARTIŞ YAŞANDI

● Birol Bey sizi tanıyabilir miyiz?

4 Haziran 1960'da Foça Gerenköy'de doğdum. Selanik göçmeniyiz.

Ailemin Gediz ve Bakırçay havzasında pamuk şirketlerinde görev aldım. 1994 yılında kuru meyve üretimi ve ihracatı yapan K.F.C. Gıda Tekstil Sanayi A.Ş'nin yönetiminde görev almaya başladım. 10 yılı aşkın süredir bu firmanın ve ABD'de yerleşik Safe Food Corporation firmasının yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum.

Celepler Pamuk Sanayi firmasının da yönetimindeyim. 2003'te EİB'de denetim kurulu üyeliği ile başlayan görevime, 2010-2014 döneminde başkan yardımcılığım sonrasında Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi ile devam ediyorum. Bunun yanısıra DEİK kurucu üyelerindenim ve TİM Sektörler Konseyi üyeliği görevime de aktif olarak devam ediyorum.





ÜÇ BÜYÜK AKARSU VAR

● Tüm dünyada gıdaya olan talep artarken, Birliğin ihracat rakamlarını bizimle paylaşabilir misiniz?

2020 yılında Türkiye kuru meyve sektörü ihracatı 1.4 milyar dolar oldu.

2021 yılının ilk beş ayında 514 milyon dolar ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik artış yaşandığı görülüyor. İlk 5 ayda çekirdeksiz kuru üzüm 160 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer aldı. Kuru kayısı ihracatı 120 milyon dolar olurken, kuru incir ihracatı 91 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.



● Bu yılın sonundaki ihracat hedefleriniz nedir?

İlk 5 aylık dönemde ihracatta yüzde 12 civarında artış yaşandığını görüyoruz. Bu çerçevede 2021 yılı sonunda sektörümüzün ihracatının 1.5 milyar doların üzerinde olması hedeflenmektedir.



● İzmir denilince akıllara tarım gelmiyor. Dünyada öne çıkmak için ne yapılması gerekiyor?

Ege Bölgesi'nin en büyük avantajlarından biri burada 3 büyük akarsu var.

Menderes, Gediz ve Bakırçay. Buradaki 300 bin dönümlük arazi çok verimli.

Biz yıllarca toprakları mısır, buğday ve arpa gibi tek yıllık bitkilerle hasat ederek geçiştirdik. Havza bazlı üretim öne çıkmalı. Örnek vermek gerekirse;

Aydın'da incir ağaçları, Menemen havzasında çok hıllı ama erkenci taze meyve gibi ürünleri yetiştirmemiz gerek. Konya Ovası bizim üç katımız ama orada su yok.



VEGAN TÜKETIM TALEBI ARTTIRDI

İzmir ve Ege'nin kuru meyve ve mamülleri üretim ve ihracatında avantajları neler? Sektörümüze dahil ürünlerin tamamına yakınının yerli girdilere dayalı olması çok önemli. Ayrıca tüm dünyada sağlıklı gıdaya olan talep artışı, kuru meyvelerimizi giderek daha fazla ön plana çıkarıyor. Bölgemiz organik ürünler açısından önemli potansiyele sahip. Bu grupta da kuru meyvelerimiz lokomotif özelliği taşıyor. Son yıllarda önem kazanan vegan tüketim alışkanlığı da kuru meyvelere ilgi ve talebi canlı tutuyor. Tüm gelişmeleri yakından takip ederek üyelerimizi ve üreticilerimizi bilgilendiriyoruz. Üniversitelerimiz ve Bakanlıklarımız ile çalışmalar yaparak üretimimizi ve ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz.



DEGISIME HAZIR OLMALIYIZ

Konya'da olduğu gibi Ege'de de bir susuzluk sorunu baş gösterebilir mi? BUGÜN Hindistan'da Muson yağmurları yağar. Bu yağışlar tropikal iklimin getirdiği hızlı yağışlar. Bizim bölgemizde bu yağışlar yeni yeni başlıyor. Örneğin; İzmir'de yaşanan sel baskını. Türkiye, Akdeniz'den itibaren tropikal iklim koşullarına girmeye başladı. Kuraklık ise yavaş yavaş o bölgelerden başlıyor. Bu gerçekleşecek. Bunun planlamasını doğru yapamayan şirketler bertaraf olacak. Dünyanın hiçbir yerinde bizim coğrafyanın zenginliği yok. Değişime hazır olmalıyız.

Mert ALPDÜNDAR