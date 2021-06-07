Yeni nesil işe geçiş desteği

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "yeni nesil çalışma yöntemleri" kapsamında milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni teşvik modelleri devreye giriyor. Geleceğin mesleklerinde yeni iş olanaklarını oluşturmaya katkı için "geçiş destekleri" verilecek.

İŞKUR'DA YENİ DÖNEM

Teknolojik, dijital yeniliklerin geliştirilebileceği kuruluşlarda uzun dönem staj programları da desteklenecek. Her iki desteğe yönelik idari karar Aralık'ta yürürlüğe girecek. Yeni çalışma modelleri yaygın hale gelirken çalışanların hakları yasal olarak korumaya alınıyor. Kısmi süreli çalışanlara kıdem tazminatı hakkı, yıllık ücretli izin, hafta tatiline ilişkin yasal düzenleme de 31 Aralık'ta yaşama geçiriliyor. Bu çerçevede geleceğin işlerine yönelik işgücü dönüşümü hızlandırılacak. Her bir sektör için işgücü planlaması yapılacak. Bakanlık, Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi'ni Eylül sonunda yaşama geçirecek. Aynı dönemde mesleki eğitim merkezlerinde gençlere verilen ücretlerde iyileşme yapılacak. Yasal düzenlemeyle burada eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanacak. Kovid-19 salgınıyla geleneksel iş kavramı değişti, çalışma yöntemleri yeniden şekillendi. Geleceğin meslekleri listesi genişlerken Türkiye İş Kurumu yeni planlamalara yöneldi. İki yıl önce işbaşı eğitim programlarının hazırlık aşamasında 25 mesleği geleceğin mesleği olarak belirleyen İŞKUR kapsamı genişletti. Kurum yeni dönemde yüksek katma değerli sektörlerden oyun, alışveriş, yemeiçme ve hizmetler alanında geliştirilen web uygulamalarını dikkate alarak daha fazla gence iş imkânı sağlayacak.



2022'DE ÖN PLANA ÇIKACAK MESLEKLER

RAPORA göre 2022 yılında öne çıkacak meslekler ise şu şekilde sıralanıyor: ● Yapay zekâ ve makine öğrenmesi uzmanı ● Genel yöneticiler ve operasyon yöneticileri ● Yazılım ve uygulama geliştiricileri/ analistleri ● Büyük veri uzmanı ● Veri analistleri ve bilim insanları ● Satış ve pazarlama meslekleri ● Dijital dönüşüm uzmanı ● Yeni teknoloji uzmanı ● Bilgi teknolojisi hizmetleri.

HAZAL ATEŞ/ANKARA