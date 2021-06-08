Çilek dış satımı ilk 5 ayda yüzde 135 arttı

Türkiye'nin, çilek ihracatından yılın ilk 5 ayında elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 135 artarak 41 milyon 642 bin dolara ulaştı. Ege İhracatçılar Birliği (EİB) verilerine göre ocak-mayıs döneminde 40 ülkeye 41 milyon 642 bin dolar karşılığında 37 bin 747 ton çilek satıldı. Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Yüksel Yılmazoğlu, "İhracat geçen seneye göre iki katı aştı" dedi.