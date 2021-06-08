Türkiye'nin, çilek ihracatından yılın ilk 5 ayında elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 135 artarak 41 milyon 642 bin dolara ulaştı. Ege İhracatçılar Birliği (EİB) verilerine göre ocak-mayıs döneminde 40 ülkeye 41 milyon 642 bin dolar karşılığında 37 bin 747 ton çilek satıldı. Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Yüksel Yılmazoğlu, "İhracat geçen seneye göre iki katı aştı" dedi.
Çilek dış satımı ilk 5 ayda yüzde 135 arttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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