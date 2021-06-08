Horoz Lojistik’in tercihi Iveco

SEKTÖRÜNÜN lider firmalarından Horoz Lojistik'in İzmir Bölgesi iş ortağı olan Bediroğlu Lojsitik, araç filosunu İveco marka araçlarla güçlendirdi. Bediroğlu Lojistik, Meyeks Motorlu Araçlar'dan 12 kamyon ve kamyonet satın aldı. Araçların teslimatı İzmir Horoz & Bediroğlu Lojistik firmasına ait Kemalpaşa'daki depoda törenle yapıldı. Törende araçları teslim alan Bediroğlu Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gökhan Bedir, yeni projelerle alımların devam edeceğini belirtti. Teslimatta Bediroğlu Lojistik'in Yönetim Kurulu üyeleri Fatih Cömert ile İsa Tokmak da hazır bulundu.

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