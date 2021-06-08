Kurbanlıklarınız Leblebici Besicilik’te

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, sektörünün önde gelen işletmelerinden 'Leblebici Besicilik'te hareketli günler yaşanıyor.

Bayındır'daki, modern besi işletmesinin sahibi Ahmet Tolan, "İslami şartlara uygun, ücretsiz helal kesim yapıyoruz.

İsteğe göre canlı satış, kurbanlık kesimi, paketleme, pay etme ve pay dağıtma hizmetlerimiz mevcut. Her bütçeye uygun paket fiyatlarımızla büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarınızı hemen ayırtın. Tanınan bir işletmeyiz. Atadan, dededen besiciyiz." dedi.



HER BÜTÇEYE UYGUN

"Kurbanlığını, 'Leblebici Besicilik'ten' al, karlı çık" diyen Tolan, şöyle devam etti:

"Bu yıl bayram hareketliliği erken başladı. Baştan aşağıya yenilenen tesisimizde müşterimize alanında profesyonel ekibimiz ile en iyi ve kaliteli hizmeti verebilmek için hazırlıklarımızı çok önceden tamamladık. Hijyenik şartların oluşturulduğu kesim alanında, müşterilerimize Kovid- 19'a karşı maske, dezenfektan ve kolonya dağıtacağız."





"PEYGAMBER PAZARLIGI" ILE GELENEKSEL SATIS YAPILIYOR

MÜŞTERİLERLE pazarlıkların, 'Peygamber pazarlığı' diye bilinen geleneklere uygun şekilde yapılacağını ifade eden Tolan şöyle devam etti: "Bayram süresince gelenek ve göreneklerimizi yaşatacağız. Müşterilerimize, ücretsiz bayram kavurması, pilav ve ayran ikram edeceğiz. Geç kalmadan bizi 0507 549 24 64 numaralı telefonumuzdan arayın, sizlere sunduğumuz fiyat ve hizmet avantajlarından yararlanın. Bayramda huzurunuz ve neşeniz kaçmasın. Perakende ve toplu satışlarımız da mevcuttur."