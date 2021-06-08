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Haberler Ekonomi Türkiye dijital reklamda Avrupa’da birinci

dijital reklamda ’da birinci

Türkiye dijital reklamda Avrupa’da birinci

8.6.2021

ADEX Benchmark Raporu'na göre, Avrupa'da dijital reklam yatırımları geçen yıl yüzde 6,3 büyüyerek 70 milyar avroya yaklaşırken, Türkiye yüzde 34,8 ile dijital reklam yatırımlarında en fazla büyüme gösteren ülke oldu. Türkiye böylece Avrupa'nın büyüme gösteren ilk 10 pazarı içinde yer aldı.
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