ENTAKSİ İZMİR örnek oldu

ZMIR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kamu işbirliğiyle hayata geçirdiği EnTaksi, kısa sürede başarıya ulaşarak büyük ses getirdi. Uygulama ilk olarak İTÜ tarafından örnek gösterildi, ardından İstanbul UKOME'ye damga vurdu.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, taksiciliği geleneksel yapıdan çıkarıp geleceğe taşıma amaçlı gayretlerinin örnek gösterilmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Kurduğumuz sistemin sektörümüze yol gösterici olması, yaptığımız işin doğruluğunu gösteriyor" dedi.

TOLGA TEKİN