Esnafa hibe desteği ödemeleri yarından itibaren başlıyor!

Bakan Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;
"Hibe desteğine başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz.
3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır.
Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
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