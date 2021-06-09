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Esnafa hibe desteği ödemeleri yarından itibaren başlıyor!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş esnafa 3-5 bin lira hibe desteği ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakan Muş "Esnafa yönelik 3 bin lira ve 5 bin liralık hibe desteği ödemesi, yarından itibaren esnafımızın banka hesaplarına yatırılmaya başlanacak." dedi.

09.06.2021, 14:30