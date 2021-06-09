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Haberler Ekonomi Gelinlikçiler yaşanan yoğunluktan memnun

yaşanan yoğunluktan memnun

Gelinlikçiler yaşanan yoğunluktan memnun

9.6.2021

YENI normalleşme kararları kapsamında düğün ve nikah sezonu yeniden açılırken, gelin adayları ise soluğu gelinlikçilerde aldı. İzmirli gelinlikçiler işlerin artmasından memnuniyet duyarken, düğün organizasyoncuları ise çiftlere "Elinizi çabuk tutun" uyarısı yaptı. Gelinlik üretiminde öncü olan İzmir'de de son günlerde yaşanan yoğunluk sektörde moralleri yükseltti.
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