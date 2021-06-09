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Haberler Ekonomi KYK borçları yeniden yapılandırılıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

borçları yeniden yapılandırılıyor! 'de yayımlandı

Vergi cezaları, borçları, sigorta primleri, araç muayene cezalarına yönelik olarak getirilen 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılandırma dahilindeki borçlar 18 taksitle her iki ayda bir ödenecek. Toplamda 36 aya yayılmış olacak. Yapılandırma internet üzerinden ya da vergi dairesine giderek de yapılabilecek.

KYK borçları yeniden yapılandırılıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

09.06.2021, 09:08

Son Dakika Haberi... Meclis'te kabul edilen ve borçu vatandaşlar için yeni bir yapılandırma olanağı sağlayan yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları yeniden yapılandırılabilecek. Belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları da yasada yer aldı.

KORONAVİRÜS CEZALARI YAPILANDIRMA KAPSAMINA ALINMADI

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarına uymayan vatandaşlara kesilen idari para cezaları ise yapılandırmanın kapsamına alınmadı. Öte yandan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından dolayı kesilen para cezaları da yapılandırma dışında tutulacak.

31 AĞUSTOS'A KADAR BAŞVURU YAPILMALI

30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak. Bunun için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekiyor. İlk taksit ödemeleri eylül sonuna kadar yapılacak.

DEVREDEN ZARARLARIN YÜZDE 50'Sİ SİLİNECEK

Düzenleme, 2016-2020 yılları arası için matrah artırımı da getirdi. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden zararlarının yüzde 50'si silinecek. Dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları da yapılandırılacak.

KYK BORÇLARI DA YAPILANDIRMA KAPSAMINDA

KYK borçları da yapılanma kapsamına alındı. Yapılandırmadan faydanlanmak isteyen vatandaşlar 6, 9, 12, 18 aylık taksitler şeklinde borçlarını ödeyebilecekler.

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