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Haberler Ekonomi Mayıs’ta en fazla getiri külçe altında

Mayıs’ta en fazla getiri külçe altında

Mayıs’ta en fazla getiri külçe altında

9.6.2021

TÜRKIYE İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs'ta en yüksek aylık reel getiri TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 7,19 ile külçe altında gerçekleşti. Mayıs ayında avro yüzde 3,34, BIST 100 endeksi yüzde 1,94, dolar yüzde 1,69 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,37 yatırımcısına kazandırdı.
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