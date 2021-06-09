“Migros Deniz Market” Ege koylarında

TÜRKİYE'NİN 81 ilindeki mağazalarıyla müşterilerine hizmet veren Migros, "Migros Deniz Market"ile Ege'deki adalara ve kara bağlantısı olmayan koylara ulaşıyor. 45 metrelik boyu, 168 metrekarelik satış alanıyla birebir Migros mağazası formatında tasarlanan Migros Deniz Market, yaz süresince haftanın 7 günü Fethiye Şövalye Adası ile Göcek'te bulunan adalara ve kara ulaşımı olmayan koylara hizmet götürecek.

Süpermarketi denize taşıyan Migros Deniz Market'te paketli meyve- sebze, et ve şarküteri ürünlerinden, taptaze günlük ekmeğe, tekstil ürünlerinden deniz malzemelerine ve buza kadar 3500'den fazla ürün satışa sunuluyor. Denizci kıyafetli personelleri ile ayrıcalıklı hizmet sunan Deniz Market'in botları ile müşteriler, mağazaya getirilerek alışverişlerini kendileri yapabiliyor. Deniz Market'in lokasyonu akıllı telefon ve tabletlerden anlık takip edilebiliyor.