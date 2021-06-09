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Haberler Ekonomi Miras kalan tarla için büyük fırsat

Miras kalan tarla için büyük fırsat

Miras kalan tarla için büyük fırsat

9.6.2021

TÜRKIYE, tarımsal ekonomide dünyanın ilk 5 ülkesi arasına girmeyi hedeflerken, toprak reformuyla yaklaşık 9 milyon hektar tarım alanının satış ve miras yoluyla bölünmesi engellendi. Bu süreçte çok sayıda mirasçısı bulunan, uyuşmazlıklar nedeniyle 720 bin hektar arazinin ise veraset intikali yapılamadı. Bu kapsamda olup da çiftçi kayıt sistemine dâhil olamadıkları için tarımsal destekten yararlanamayan üreticilere kolaylık sağlandı. Bir yıl içinde devir yapan karlı çıkarken, hisseli tarım arazileri masrafsız birleştirilebilecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, arazi intikalinin çözümü için harç ve vergi muafiyeti getirildiğini söyledi.

HAZAL ATEŞ

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