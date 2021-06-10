Başvurular 31 Ağustos’ta bitiyor

Devlet 245 milyar liralık alacağı için barış elini uzatırken milyonlarca vatandaş, işletme borçlarından kurtulup yeni bir sayfa açabilecek. 30 Nisan 2021 itibarıyla kesinleşmiş, vergi, harç, prim borçları ile cezaların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa yürürlüğe girdi. Yasayla, borçlarını yapılandırmak isteyenler 31 Ağustos'a kadar ilgili kamu kurumlarına başvuracak. Yapılandırılan borçlar peşin veya 18 taksitle ödenebilecek. Ödemeler 30 Eylül 2021'de başlayacak. Son yapılandırmadan yararlanan ancak borcunu zamanında yatıramayanlar da yararlanabilecek.



DİKKATE ALINMAYACAK

Vergi cezaları, sigorta primleri, KYK borçlarının yapılandırılması, matrah artırımı, sicil affını da içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasaya göre, kamuya olan borçların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı ile vergilendirmede öngörülebilirlik artacak, geçmiş vergi dönemlerine ilişkin riskler ortadan kalkacak, karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleriyle geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmaması sağlanacak.



ANAPARA ÖDEMELERİ

Anapara, taksit ödemesi 20 Mayıs'tan önce olup, kredi ödemelerini aksatanlar, karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borcu sahiplerinin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık'a kadar tamamının ödenmesi, yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlarınca dikkate alınmayacak.



5 YILA KADAR TAKSİT

YURT dışında öğrenim görenlerin borçlarının da yeniden yapılandırılmasına imkan sağlanacak. Hesaplanan borç, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ dikkate alınarak azami 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek. Yapılandırılacak borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edecek.

Hazal ATEŞ