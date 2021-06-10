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100. bölüm canlı izle! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle

ekranlarında perşembe akşamlarına damga vuran dönem dizisi 'da heyecan devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova 100. yeni bölümüne "O benim tek dayanağım..."sözü damga vurdu.

Bir Zamanlar Çukurova 100. bölüm canlı izle! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle

10.06.2021, 21:53

SEVDA ARTIK SADECE KIZINI KORUMANIN PEŞİNDE!

Sevda kızını korumak için, her şeyi göze alır. Konaktan para alıp, onu İstanbul'a götürecektir. Ama işler planlandığı gibi gitmeyince, Sevda için de zor günler başlayacaktır.

Demir için de Züleyha için de artık Sevda, yuvalarını dağıtmak için gizli planlar yapan bir düşmandır! Ailenin büyüğü olarak gördüğü saygıyı kaybedip bir yabancıya dönüşecektir!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA CANLI İZLE

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