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Haberler Ekonomi ‘Emeklilere TÜFE’nin çok üstünde artış yaptık’

‘Emeklilere TÜFE’nin çok üstünde artış yaptık’

Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz zammına çevrilirken, 2002'den bu yana işçi, memur, esnaf emeklisinin mali ve sosyal hakları ve aylık artışlarında sıçrama yaşandı. Gösterge esaslı sistemden gelişme hızından pay alınan sisteme geçildi.

‘Emeklilere TÜFE’nin çok üstünde artış yaptık’

10.6.2021

Gelişme hızından pay alamayan 2 milyonun üzerinde emeklinin intibakı düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, emeklilerin aylıklarında yapılan artışların enflasyon oranının oldukça üzerinde olduğunu belirterek, "Emekli Sandığı'nda en düşük aylık 377 liradan 3020 liraya çıktı, en düşük SSK emekli aylığı nominal yüzde 841 yükseldi, en düşük esnaf aylığı yüzde 1357 arttı 2167 lira oldu. Genel artış dışında seyyanen zamlarla iyileştirme yapıldı" dedi.

HAZAL ATEŞ/ANKARA

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