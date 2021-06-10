‘Emeklilere TÜFE’nin çok üstünde artış yaptık’

Gelişme hızından pay alamayan 2 milyonun üzerinde emeklinin intibakı düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, emeklilerin aylıklarında yapılan artışların enflasyon oranının oldukça üzerinde olduğunu belirterek, "Emekli Sandığı'nda en düşük aylık 377 liradan 3020 liraya çıktı, en düşük SSK emekli aylığı nominal yüzde 841 yükseldi, en düşük esnaf aylığı yüzde 1357 arttı 2167 lira oldu. Genel artış dışında seyyanen zamlarla iyileştirme yapıldı" dedi.

HAZAL ATEŞ/ANKARA