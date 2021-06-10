Esnafa hibe desteği ödemesi bugün başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın salgın nedeniyle ekonomik zarar gören esnafa yönelik açıkladığı hibe desteği ödemeleri bugün başlıyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş esnafa yönelik 3 bin lira ve 5 bin liralık hibe desteği ödemelerinin bugünden itibaren esnafın banka hesaplarına yatırılmaya başlanacağını duyurdu. Hibe desteği kapsamında 1 milyon 32 bin kişiye 3 milyar 472 milyon lira ödeme yapılacak.

340 MESLEK GRUBUNA

Esnafa salgın döneminde verilen destekler gelecek dönemde de devam edecek. Hibe desteğinden, tiyatrocu, hamal, arzuhalci, ressam, ebru sanatçısı, ayakkabı boyacısı, vale, çorbacı, dublör, pansiyoncu, gözlemeci, güzellik salonu, pazarda çiçek satanların da aralarında yer aldığı 340 ekonomik faaliyet, meslek grubu yararlanıyor. Ticaret Bakanı Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hibe desteği ödemelerine başlayacaklarını belirterek, "3 bin lira ve 5 bin lira hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacak" diye konuştu.

23 HAZİRAN'A KADAR

Ticaret Bakanlığı tarafındann yaşama geçirilen hibe desteğine başvurular 23 Haziran akşamına kadar sürecek. Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında 5 bin lira hibe desteği 188 bin 194 kişiye, 3 bin lira hibe desteği 843 bin 683 kişiye ödenecek. Toplamda 1 milyon 31 bin 877 kişiye 3 milyar 472 milyon 19 bin lira hibe desteği ödemesi bugün itibarıyla hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaya başlanacak. Daha önce 3 ay biner lira gelir kaybı desteği alanlar dördüncü ay için de bin lira aldıktan sonra hibe desteğine başvurabiliyor. Bu kapsamda 1500 liralık sigorta prim desteği bu ay sonuna kadar sürdürülecek.

KİMLER BAŞVURABİLİYOR

5 bin lira verilecek birinci grupta; kayak pisti işletmeleri, kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kokteyl, düğün, balo salonları, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler vb. yer alıyor. 3 bin lira verilecek ikinci grupta; oyuncu seçme ajansları, havacılık, yelkencilik, gemicilik kursları, kurs ve etüt merkezleri, yazar, bestekâr, heykeltıraş, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru sanatçısı vb yer alıyor.

HAZAL ATEŞ