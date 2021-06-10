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Haberler Ekonomi İzmir'de icradan satılık arsa

'de icradan satılık arsa

'in ilçesinde bulunan 520 metrekare büyüklüğündeki arsa mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda arsanın satış fiyatı belirtildi.

İzmir'de icradan satılık arsa

10.06.2021, 09:13

Mahkeme İzmir'İn Güzelbahçe ilçesinde bulunan 520 metrekare büyüklüğündeki arsa için satış kararı verdi. Bölgenin temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlandığı (Yol, Toplu taşıma, elektrik, çöp toplama, belediye, şebeke suyu, kanalizasyon, PTT hizmetleri vs) ve demografik yapının tamamlanarak devam ettiği de ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 31.08.2021 09:50 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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