Karadeniz doğalgazının vadeli ticareti Ekim’de

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, piyasa değeri bugünkü fiyatlarla 100 milyar doları aşan Karadeniz gazının 1 Ekim'de devreye alınacak Vadeli Gaz Piyasası'nda (VGP) "Karadeniz Gazı Kontratı" adıyla piyasaya sunularak ticaretinin yapılabileceğini bildirdi. Türkiye'nin Karadeniz'deki yeni doğalgaz keşfiyle rezervin 540 milyar metreküpe ulaştığını, bu keşiflerin Türkiye'yi doğalgaz ticaret merkezi olma hedefine yaklaştırdığını ifade eden Yılmaz, VGP ile yeni seçenekler sunularak fiyat belirsizliğinin en aza indirilebileceğine işaret etti.

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