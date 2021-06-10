  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Kurban pazarlarında hareketlilik başladı

Kurban pazarlarında hareketlilik başladı

Kurban pazarlarında hareketlilik başladı

10.6.2021

İSTANBUL ve diğer büyük kentlerde kurbanlık satışlarına başlanırken, büyükbaş kurbanlıklarda geçtiğimiz yıla göre fiyat artışı olduğu görüldü. Büyükbaş kurbanlıkların fiyatı 10 bin liraya çıkınca vatandaşlar gözünü küçükbaş kurbanlıklara çevirdi. Bu yıl küçükbaş kurbanlıkların satışlarında patlama yaşanacağı tahmin edilirken, fiyatları ise 800 liradan başlayıp 1.600 liraya kadar çıkıyor. Besici Metin Güler, bu yıl Kurban Bayramı'nda küçükbaş hayvanların daha fazla ilgi görmesini beklediklerini kaydetti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kurban pazarlarında hareketlilik başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.