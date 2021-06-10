Kurban pazarlarında hareketlilik başladı

İSTANBUL ve diğer büyük kentlerde kurbanlık satışlarına başlanırken, büyükbaş kurbanlıklarda geçtiğimiz yıla göre fiyat artışı olduğu görüldü. Büyükbaş kurbanlıkların fiyatı 10 bin liraya çıkınca vatandaşlar gözünü küçükbaş kurbanlıklara çevirdi. Bu yıl küçükbaş kurbanlıkların satışlarında patlama yaşanacağı tahmin edilirken, fiyatları ise 800 liradan başlayıp 1.600 liraya kadar çıkıyor. Besici Metin Güler, bu yıl Kurban Bayramı'nda küçükbaş hayvanların daha fazla ilgi görmesini beklediklerini kaydetti.