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Haberler Ekonomi Mayıs’ta konteyner ve yük miktarında artış yaşandı

Mayıs’ta konteyner ve yük miktarında artış yaşandı

Mayıs’ta konteyner ve yük miktarında artış yaşandı

10.6.2021

TÜRKİYE limanlarında mayıs ayında elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,8, yük miktarı da yüzde 14,6 arttı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre elleçlenen konteyner miktarı 1 milyon 56 bin 22 TEU oldu.

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