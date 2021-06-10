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Haberler Ekonomi Mühendis Sözeri ile babası ata tohumlarıyla domates üretiyor

Mühendis Sözeri ile babası ata tohumlarıyla domates üretiyor

Mühendis Sözeri ile babası ata tohumlarıyla domates üretiyor

10.6.2021

DENİZLİ'DE orman mühendisi Aslı Sözeri, babası Ali Sözeri ile birlikte 5 yıldır ata tohumu domatesleri korumak için üretim yapıyor. Özel serasında ata tohumundan domates fidanı da üreten Sözeri, çoğunu ücretsiz olarak dağıtıyor.

Sözeri'nin kuraklığa dayanıklı, kokulu, pembe renkli domatesleri 500 grama kadar büyüyebiliyor. Aslı Sözeri, "Ben Londra'da ata tohumu üretimi konusunda eğitim aldım. Ata tohumlarımız Türkiye'nin iklimine daha uygun" dedi. 1975 yılından beri fidancılık işiyle uğraşan Ali Sözeri ise ata tohunun kaybolmaması için mücadele ettiklerini söyledi.

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