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Haberler Ekonomi Son dakika: 2021 Nisan ayı işsizlik rakamları belli oldu!

Son dakika: işsizlik rakamları belli oldu!

Son dakika haberi...2021 Nisan ayına ait işsizlik rakamları açıklandı. TÜİK tarafından yapılan açıklamada 'de nisanda bir önceki aya göre işsiz sayısı 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,9 puanlık artışla yüzde 13,9 seviyesinde gerçekleşti.

Son dakika: 2021 Nisan ayı işsizlik rakamları belli oldu!
DHA

10.06.2021, 10:13

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Nisan ayında bir önceki aya göre 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişiye yükseldi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 28 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0.4 puanlık azalış ile yüzde 44.2'ye geriledi.

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