Türkiye için 'Altın rezervi' müjdesi!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, KOZA Altın Ağrı Temel Atma Töreni'nde konuştu. Gülal, Ağrı tesisinde 2022 sonunda ilk altın dökümü yapılacağını açıklayarak, "Bu tesisten 3-3.5 ton altın üretmeyi planlıyoruz" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mollakara altın madeni tesisinin temel atma töreni için Ağrı'ya geldi. Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Koza Altın İşletmeleri tarafından bulunan altın rezervini çıkarma çalışmalarında ilk adım atıldı.





"1,2 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE ALTIN TESPİT EDİLDİ"

Temel atma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini bildirdi.



TESİSTE ÜRETİM 2022 YILININ SON ÇEYREĞİNDE BAŞLAYACAK

Koza Altın'ın, Mollakara Altın ve Gümüş projesinde bazı binaların yapımı için atılan temel ile tesiste üretime 2022 yılının son çeyreğinde başlanması planlanıyor.



KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ağrı İli Diyadin İlçesi içerisinde Koza Altın İşletmelerine aitMollakara Altın ve Gümüş projesinde, idari binaların yapımı için bugün (10.06.2021) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Sayın Muhiddin Gülal'ın katılımlarıyla temel atma töreni gerçekleştirilecektir.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ağrı Valisi Osman Varol başkanlığında Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı ile Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal, tesisin kurulacağı alanda gerekli incelemeleri yapmıştı.



Balcı ve Öcal, inceleme sonrası Mollakara köyü sakinleriyle de bir araya gelerek bölgede kurulacak tesis hakkında köy halkıyla bilgi alışverişinde bulundu. Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal'ın Diyadin'e gelerek incelemelerde bulunmasını büyük bir adım olarak gördüğünü belirten Diyadin Kaymakamı Alper Balcı şunları söylemişti:



"Valimiz Sayın Osman Varol'un talimatlarıyla bugün Mollakara köyüne giderek Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal beyle birlikte tesisin kurulacağı alanda incelemelerde bulunduk. Daha sonrasında köy sakinleriyle de bir araya gelerek tesisin kurulmasıyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdik. Diyadin ilçemize yatırım kararının alınmasını çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Alınan yatırım kararıyla birlikte tesisin temel atma işlemleri de Ramazan Bayramı sonrası gerçekleştirilecek. Allah'ın izniyle tesisin kurulmasıyla birlikte bin kişiye iş imkânı doğacak. Biz de bu noktada işe ihtiyacı olan vatandaşlarımızı burada işe alarak çalışmalarını sağlayacağız."





Geçtiğimiz günlerde TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Ağrı Mollakara mevkiinde keşfedilen altını çıkarmak için hazırlıklara başladıklarını duyurmuştu. Hacmi açıklanmayan rezerv için en az 300 milyon dolarlık yatırım yapılacağı ve bin kişiye istihdam sağlanacağı bildirilmişti.



Türkiye'nin yer altı kaynaklarına ilişkin yatırımları sonuç vermeyi sürdürüyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Koza Altın, Ağrı'da büyük bir altın rezervi bulmuştu. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal konuyla ilgili önemli bilgiler vermişti.



AĞRI'YA 300 MİLYON DOLARLIK ALTIN YATIRIMI

İstanbul'da düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Gülal, "Türkiye'de altının 3'te 1'ini Koza Altın çıkarıyor. Türkiye'de 38 noktada sondaj yapıyoruz. Ağrı Diyadin'de Mollakara'da bir rezerv var. Orada ne kadar rezerv olduğuna dair Avustralya'dan bir enstitüden rapor bekliyoruz. Orada tesis kurmaya değecek bir rezerv var. Fizibilitesini yaptık. Asgari 300 milyon dolarlık bir tesis yatırımımız olacak" ifadelerini kullanmıştı.



ZENGİN BİR REZERV VAR

2022 yılı sonuna kadar Ağrı'daki sahadan ilk altını çıkarmayı hedeflediklerini belirten Gülal, "Orada yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlayacağız. Buradaki rezervin yoğunluğu yüksek. Normalde 2 ton topraktan 1,2 gram altın elde edilir. Ağrı'daki verimin bu rakamdan yüksek olmasını bekliyoruz" diye konuşmuştu.



Türkiye'deki altın üretiminin üçte birini gerçekleştiren Koza Altın'ın 2019'da 11 ton, 2020'de de 8.5 ton üretim yaptığını belirten TMSF Başkanı, Ağrı Diyadin'de bulunan rezervin devreye alınmasıyla bu rakamın yılda 15 tona çıkacağını söyledi.



Muhiddin Gülal, şu bilgileri vermişti: "Mayıs sonu ya da haziranda tesisimizi kuracağız. Minimum 300 milyon dolarlık yatırım yapacağız. 1000 kişiye yakın istihdam sağlayacağız. Tesis 2022 sonunda üretime başlayacak."





ALTIN ÜRETİMİNİN ÜÇTE BİRİ KOZA'DAN

Koza Altın'ın 2023 yılında 15 ton altın üreten bir şirket olmayı hedeflediklerini ifade eden TMSF Başkanı Gülal, şu bilgileri paylaşmıştı: "Koza Altın TMSF'ye devredildiğinden bu yana aktif büyüklüğünü yüzde 218 artırarak 2.6 milyar TL'den, 8.3 milyar TL'ye yükseltti.

Özkaynakları yüzde 222 artarak 7.5 milyar TL'ye, cirosu yüzde 212 artarak 3.2 milyar TL'ye, net karı ise yüzde 358 artarak 1.8 milyar TL'ye yükseldi. Çalışan sayısı da yüzde 88 artarak 2 bin 354'e çıktı. Şirket 2020 yılında aktif büyüklüğünü yüzde 32, öz kaynaklarını yüzde 31, cirosunu yüzde 14, net karını ise yüzde 2.5 artırdı."