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Haberler Ekonomi Türkiye’nin en değerli markası bu yıl da THY

Türkiye’nin en değerli markası bu yıl da

Türkiye’nin en değerli markası bu yıl da THY

10.6.2021

ULUSLARARASI marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türk Hava Yolları (THY), 1 milyar 605 milyon dolara yaklaşan marka değeriyle 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin en değerli markası" oldu. "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" listesinde THY'yi 1 milyar 585 milyon dolarla geçen yıla göre 3 sıra yükselen Arçelik izledi. Listede üçüncü sırayı 1 milyar 193 milyon dolarlık marka değeriyle geçen yıla kıyasla 5 sıra yükselen İş Bankası alırken, bu yıl muhtelif iş kollarından 7 yeni marka dahil oldu.
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