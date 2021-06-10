Türkiye’nin en değerli markası bu yıl da THY

ULUSLARARASI marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türk Hava Yolları (THY), 1 milyar 605 milyon dolara yaklaşan marka değeriyle 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin en değerli markası" oldu. "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" listesinde THY'yi 1 milyar 585 milyon dolarla geçen yıla göre 3 sıra yükselen Arçelik izledi. Listede üçüncü sırayı 1 milyar 193 milyon dolarlık marka değeriyle geçen yıla kıyasla 5 sıra yükselen İş Bankası alırken, bu yıl muhtelif iş kollarından 7 yeni marka dahil oldu.

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