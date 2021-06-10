Van'da icradan satılık daire

Mahkeme Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan 220 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Sitenin etrafının çevri duvarı ile çevrili olduğu, meskenin zemini, hol ve odalarının laminat parkeli olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 27.07.2021 14:00belirlendi.