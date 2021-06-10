Mahkeme Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan 220 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Sitenin etrafının çevri duvarı ile çevrili olduğu, meskenin zemini, hol ve odalarının laminat parkeli olduğu ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 27.07.2021 14:00belirlendi.
Van'da icradan satılık daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.