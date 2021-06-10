Yeni sistemle emekliye daha fazla pay!

Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz zammına çevrilirken, 2002'den bu yana işçi, memur, esnaf emeklisinin mali ve sosyal hakları, aylık artışlarında sıçrama yaşandı. Gösterge esaslı sistemden gelişme hızından pay alınan sisteme geçti. Gelişme hızından pay alamayan 2 milyonun üzerinde emeklinin intibakı düzenlendi.



Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, emeklilerin aylıklarında yapılan artışların enflasyon oranın oldukça üzerinde olduğunu belirterek, "Emekli Sandığı'nda en düşük aylık 377 liradan 3020 liraya çıktı, en düşük SSK emekli aylığı nominal yüzde 841 yükseldi, en düşük esnaf aylığı yüzde 1357 arttı 2167 lira oldu. Genel artış dışında seyyanen zamlarla iyileştirme yapıldı" dedi.





EMEKLİNİN GELİRİ ARTTI

Hükümet 13.5 milyon emeklinin refah seviyesini yükseltmek için tüm olanakları seferber ediyor. Sosyal güvenlikte iyileşme, destek priminin kaldırılması, promosyon ödemeleri, intibak düzenlemeleriyle emeklinin geliri artırılırken "ileri yaşta uygun istihdam, tamamlayıcı emekliliğin geliştirilmesi" için de bir dizi yeni uygulama yaşama geçiriliyor.



Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2002'den bu yana emeklileri korumaya yönelik düzenlemeler, aylıklarda yapılan iyileşmelere ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Elvan, memur, işçi, esnaf emeklilerinin aylıklarında yapılan artışların aynı döneme ilişken Tüketici Fiyat Endeksi artış oranının oldukça üzerinde olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:



İNTİBAKLA AYLIKLAR YÜKSELTİLDİ

Sosyal güvenlik mevzuatının öngördüğü genel artış oranlarının yanı sıra seyyanen zamlar verildi, 2006 yılından itibaren emekli aylıklarına ilave olarak et ödeme verilmeye başladı. SSK, Bağ-Kur ve diğer bağımsız çalışanlar arasında aynı prim ödeme gün sayısına sahip olup aynı tutarda prim ödeyenlerden aylıklarının bağlandığı tarihin farklı olması nedeniyle düşük aylık bağlananlar için intibak yapılarak aylıklarının yükseltilmesi sağlandı. Önceki yıl yasayla dosya bazında ödenecek aylıkların bin liradan az olmayacağı hüküm altına alındı ve söz konusu tutar geçen yıl Mart ayı itibariyle bin 500 liraya yükseltildi.





EMEKLİ SANDIĞÎ EMEKLİSİ

Emekli Sandığı Kanunu kapsamında bağlanan en düşük emekli aylığı nominal bazda yüzde 702, reel yüzde 33 artırılarak 377 liradan 3 bin 20 liraya çıkarıldı.



EN DÜŞÜK SSK EMEKLİSİNE 2420TL

Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında bağlanan en düşük emekli aylığı nominal bazda yüzde 841, reel bazda yüzde 56 artırılarak 257 liradan 2 bin 420 liraya yükseldi.



ESNAFE EMEKLİSİNE YÜZDE 1357 ZAM

Esnaf ve diğer bağımsız çalışanlara en düşük emekli aylığı nominal bazda yüzde bin 357, reel bazda yüzde 141 oranında artırılarak 149 liradan 2 bin 167 liraya çıkarıldı.



ÇİFTÇİYE YÜZDE 2517 ARTIŞ

Tarımda kendi adına ve hesabına çalışanlara bağlanan en düşük emekli aylığı nominal bazda yüzde 2 bin 517, reel bazda yüzde 332 oranında arttırılarak 66 liradan bin 722 liraya yükseltildi.



2200 TL BAYRAM İKRAMİYESİ

Emekli aylıklarındaki iyileşmelerin yanı sıra emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında biner lira tutarında bayram ikramiyesi ödenmesi konusunda düzenleme yapıldı, söz konusu tutar 29 Nisan'da 100 liraya çıkarıldı. Böylece emekliler yılda iki defa toplamda 2200 lira bayram ikramiyesi alıyor.