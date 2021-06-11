Avrupa ve Rusya’ya kiraz satışı sevindirdi

İZMİR ve Manisa'dan Avrupa Birliği ülkeleri ve Rusya başta olmak üzere çok sayıda ülkeye yapılan erkenci kiraz ihracatı üreticinin ve sektörün yüzünü güldürdü. Bölgeden 10 günde 3 bin 500 ton kiraz ihracatı yapıldı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, kuzey yarımkürede ilk kiraz hasadının Manisa'da yapıldığını ve bunun ihracatta büyük avantaj sağladığını ifade etti. Manisa Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suhip Kocagöbek de "Kirzada verim kaybı var ama şu an için fiyatlarımız iyi. Üretici fiyatımız kilosu 30 ila 35 lira arasında" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK