Çiftçiye 5.5 milyar liralık destek geliyor

Hükümet, esnafla birlikte çiftçinin de gelir kaybını önlemek, finansman ihtiyacını karşılamak için dört koldan destek sağlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından üreticilere kullandırılan, ertelenen düşük faizli krediler için çiftçi adına ödenen gelir kayıplarının karşılanması için bu yıl 5.5 milyar liralık destek sağlanacağını ifade etti.

Bakan Elvan, salgınla mücadele döneminde çiftçilere kredi borçlarını erteleme, taksit imkânı getirildiğini ayrıca kurumsal ödeme kolaylıkları sağlandığını belirterek, "Geçen yıl bu amaçla ayrılan 4.2 milyar liralık ödeneği 4.5 milyar liraya çıkarmıştık. Bu yıl da yüzde 22.5 artışla 5.5 milyar liraya yükselttik" dedi. Ziraat Bankası tarafından son 5 yılda tarımsal üreticilere kullandırılan kredi hacminin tutarı 200 milyar lirayı geçti.

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BORÇLARI ERTELENECEK

Kuraklığın oluşturduğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sonuçlarına göre çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecek. Kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerine de verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapılacak. Elvan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl Hazine faiz indirimli kredilerin geri ödemelerinin 6 ay süreyle faizsiz ertelendiğini, Nisan ayında da tarımsal üreticilerin borçlarına yeniden yapılandırma imkânı sağlandığını anımsattı. Elvan, "1 Ocak 2020-31 Aralık 2022 arasında meydana gelebilecek doğal afetlerden etkilenen çiftçilerin kredileri, krediye konu ürünleri, varlıklarının afetlerden etkilenmesi durumunda kredileri ertelenebilecek ya da taksitlendirebilecek" diye konuştu.

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ALIM FİYATLARI YÜKSELDİ

Bakan Elvan, 2021 sezonunda hububat, bakliyat ve yaş çay alım fiyatlarında bir önceki yıla göre önemli ölçüde artış yapıldığını belirtti. Ziraat Bankası'nın son 5 yılda doğrudan tarımsal üreticilere kullandırdığı tarım kredilerinin hacmi 200 milyar lirayı, kullandırılan üretici sayısı da 2.3 milyona ulaştı. Devam eden yaklaşık 680 bin üreticinin bankadaki kredi tutarı da 80 milyar liranın üzerinde.

KÜÇÜK İŞLETMELERE HİBE SAĞLANACAK

KIRSALDA küçük aile işletmelerine ve çiftçilik yapmak isteyen genç girişimcilere 1.3 milyar liralık hibe desteği verilecek. Dört yıldır ödenen küçük aile işletmesi desteği kapsamında 73 binin üzerinde üreticiye 24.2 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı, bu yıl da kurutma, konserve, paketleme faaliyetleri için yüzde 50 hibeli desteğin 500 milyon liraya ulaşması hedefleniyor.