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Haberler Ekonomi Dünya Bankası’ndan 265 milyon dolarlık finansman

’ndan 265 milyon dolarlık finansman

Dünya Bankası’ndan 265 milyon dolarlık finansman

11.6.2021

DÜNYA Bankası, Türkiye'de kamu binalarının depreme karşı dayanıklılığının ve binaların enerji verimliliğinin artırılması için 265 milyon dolar finansman sağladığını bildirdi. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame, "Türkiye'yi desteklemekten memnuniyet duymaktayız" dedi.
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