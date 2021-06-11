Dünya Bankası’ndan 265 milyon dolarlık finansman

DÜNYA Bankası, Türkiye'de kamu binalarının depreme karşı dayanıklılığının ve binaların enerji verimliliğinin artırılması için 265 milyon dolar finansman sağladığını bildirdi. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame, "Türkiye'yi desteklemekten memnuniyet duymaktayız" dedi.