Dünyanın 2050’ye kadar zamanı var

EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası nedeniyle düzenlenen seminerde konuşan Oda Meclis Üyesi ve Çevre Çalışma Grubu Başkanı Erdoğan Çiçekçi "Dünyanın 2050 yılına kadar süresi var. Bu tarihe kadar karbon emisyonları sıfıra indirilmezse dünyanın kendini geriye sarması mümkün olmayacak" diye konuştu.