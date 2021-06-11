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Haberler Ekonomi "İlkbahar kuraklığı" Türkiye genelinde etkili oldu

"İlkbahar kuraklığı" genelinde etkili oldu

Küresel sorun olarak dikkati çeken , ilkbaharda genelinde etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde "çok şiddetli" ve "olağanüstü" kuraklık kaydedildi. Mart-mayıs döneminde 'nin tamamında kuraklık görülürken, , ve çevrelerinde "çok şiddetli kuraklık" yaşandı. Ege'de Aydın, Muğla, , , kuraklıktan etkilenirken İç Anadolu'da Niğde çevresinde "olağanüstü kuraklık" gözlendi, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde de çeşitli derecelerde kuraklık kaydedildi

İlkbahar kuraklığı Türkiye genelinde etkili oldu
AA

11.06.2021, 12:39

Küresel sorun olarak dikkati çeken kuraklık, ilkbaharda Türkiye genelinde etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde "çok şiddetli" ve "olağanüstü" kuraklık kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kuraklık Haritası'ndan derlediği bilgiye göre, ilkbahar aylarını kapsayan mart-mayıs döneminde yurdun birçok bölgesinde çeşitli derecelerde kuraklık görüldü.

Ege Bölgesi'nde Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve çevrelerinde değişen şiddetlerde meteorolojik kuraklık etkisini hissettirdi.

Akdeniz Bölgesi'nde Mersin, Silifke ve çevreleri hariç diğer kesimlerinde hafif düzeyde kuralık belirlendi.

Bu dönemde, İç Anadolu Bölgesi'nin Eskişehir, Konya, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve çevreleri hariç diğer kesimlerinde kuraklık etkili olurken, Niğde çevresinde "olağanüstü kuraklık" gözlendi.

Karadeniz Bölgesi'nde de Karabük, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve çevrelerinde hafif ve orta kuraklık etkisini gösterdi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde söz konusu dönemde Erzurum, Iğdır ve çevreleri hariç, diğer kesimlerde etkili olan kuraklık, Kars çevresinde "şiddetli" oldu.

Kuraklık, bu dönemde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında görüldü. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde "çok şiddetli kuralık" kaydedildi.

KURAKLIKTAN ETKİLENENLERE DOĞRUDAN ÖDEME

Kuraklık, özellikle tarım alanlarında etkisini hissettirdi. Bu nedenle çiftçilere yönelik destek kararları uygulamaya konuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan kuraklıktan etkilenen çiftçilere yönelik destek paketine göre, kuraklık sigortasında TARSİM devlet desteği gelecek yıla özel yüzde 70'e, hasar ödeme oranı yüzde 80'e çıkarılacak. Kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerine verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapılacak. Mazot-gübre, sertifikalı tohum kullanım desteği ile toplamda dekara 151 liraya kadar destekleme ödemesi gerçekleştirilecek.

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