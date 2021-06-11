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Haberler Ekonomi Salgında e-ticaret yüzde 45 arttı

Salgında e-ticaret yüzde 45 arttı

Salgında e-ticaret yüzde 45 arttı

11.6.2021

TÜRKİYE Bilişim Sanayicileri Derneği raporuna göre, Kovid-19 salgını etkisiyle Türkiye e-ticaret harcamaları yüzde 45 büyürken, yerli hane halklarının nihai tüketim harcamalarının yüzde 8'ini e-ticaret oluşturdu ve e-ticaret alışverişlerinin yüzde 63'ü mobil uygulamalardan yapıldı. TÜBİSAD için Deloitte Digital tarafından hazırlanan "Ekonominin Dönüştürücü Gücü: E-Ticaret Etki Analizi 2020 Raporu"nun sonuçları TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan ve Deloitte Türkiye Ortağı Hakan Göl'ün katılımıyla düzenlenen toplantıda açıklandı. Rapora göre, salgının da etkisiyle 2020'de dünyada internet kullanan her 5 kişiden 4'ü e-ticareti deneyimlerken, salgında farklı ekonomik düzeyden tüketiciler sektöre giriş yaptı. 2021'de küresel e-ticaret hacminin yüzde 14 artışla 4,9 trilyon dolara yükseleceği tahmin ediliyor.

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