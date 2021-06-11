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Haberler Ekonomi Savunma ve havacılıkta KOBİ’ler güçleniyor

Savunma ve havacılıkta KOBİ’ler güçleniyor

Savunma ve havacılıkta KOBİ’ler güçleniyor

11.6.2021

TÜRK savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ'ler sektördeki gelişme ve ihtiyaçlara bağlı olarak rekabet güçlerini artırmaya çalışıyor. Şirketlerin satış, satın alma, üretim planlama, imalat ve sevkiyat gibi günlük iş faaliyetleri ile muhasebe, finans, ithalat-ihracat, insan kaynakları, Ar-Ge, kalite güvence ve mühendislik gibi departmanlarına ait iş süreçlerini yönetmek için kullandığı yazılım ve süreçleri içine alan ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) her sektörden tüm büyüklükteki binlerce işletmenin yönetiminde çok önemli kritik rol aldıkları belirtildi.

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